Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden ‘boşanma yok, her şey yolunda’ dansı…

Son günlerde Lolipop şarkısının klibindeki cüretkar sahneler ve bir konserinde arkadaşının kucağına oturmasıyla gündemden düşmeyen Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ile sorunları yaşadığı ileri sürülmüştü. İkilinin boşanacaklarına dair iddialar magazin sayfalarında yer almıştı.Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Gülşen,"Lolipop" şarkısında eşi Ozan Çolakoğlu ise dans ederek bu iddialara son noktayı koydu. İkilinin samimi dansı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Videoda çiftin evliliklerinde bir sorun olmadığı da gözler önüne serildi.