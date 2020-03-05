Gülşen yoğun ilgiden konuşamadı!

Gülşen: "En pahalı biziz"

Kıyafet savaşları! Meğer Serenay, Gülşen'den etkilenmiş!

Gülşen önceki gün Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'de görüntülendi. Sarı uzun saçları ve şıklığı ile dikkat çeken güzel şarkıcı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gülşen, kendisini bekleyen arkadaşlarına rağmen sevenleri ile uzun süren bir fotoğraf çektirme maratonu yaşadı. Öyle ki fotoğraf çektirmekten magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlamaya da vakti kalmadı. En son yakın bir arkadaşı gelerek Gülşen'i restorana götürdü.