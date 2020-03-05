Gülşen yoğun ilgiden konuşamadı!

Bir AVM'de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Gülşen, fotoğraf çektirmekten muhabirlerin sorularına cevap veremedi.

05.03.2020 13:13 Magazin

Gülşen yoğun ilgiden konuşamadı! Gülşen önceki gün Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'de görüntülendi. Sarı uzun saçları ve şıklığı ile dikkat çeken güzel şarkıcı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gülşen, kendisini bekleyen arkadaşlarına rağmen sevenleri ile uzun süren bir fotoğraf çektirme maratonu yaşadı. Öyle ki fotoğraf çektirmekten magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlamaya da vakti kalmadı. En son yakın bir arkadaşı gelerek Gülşen'i restorana götürdü.

Gülşen:

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