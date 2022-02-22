Gülşen’den Bergen sürprizi!

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ALBÜM ŞUBAT AYI SONUNDA ÇIKIYOR
Bergen’in şarkılarını müzik dünyasının ünlü isimlerinin yorumlayacağı saygı albümüne Gülşen de dahil oldu. Ünlü popçu, proje için Bergen’in en sevilen şarkılarından 'Sen Affetsen Ben Affetmem'i yorumladı. Albüm, şubat ayı sonunda müzikseverlerle buluşacak.
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EŞİYLE BİRLİKTE KAYDETTİ
Son dönemde sahne performanslarının yanı sıra iddialı kostümleriyle de adından sıkça söz ettiren Gülşen, Bergen’e saygı albümünde seslendirmek için 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını seçti. Popçu, geçtiğimiz günlerde stüdyoya girdi ve şarkıyı yorumlayarak kayıtları tamamladı. Şarkının düzenlemesini ise daha önce de Gülşen’in birçok eserinin aranjörlüğünü üstlenen eşi Ozan Çolakoğlu yaptı. (Kaynak: milliyet.com.tr)
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