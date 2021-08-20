Gülşen’den dikkat çeken ayna selfie’si…

Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Ayna karşısında çektiği bir videoyu paylaşan Gülşen'in görüntüsü olay oldu.Daha önce sahnede giydiği cesur kıyafetlerle manşetlere taşınan şarkıcının "Krvn" isimli şarkıyla dans ederken kayda aldığını videosunda ev hali de dikkat çekti.