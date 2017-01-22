Gülşen'den iki dadıya 15 bin TL!

Pop müziğinin yıldız ismi Gülşen, oğlu Azur Benan için tuttuğu 2 dadıya aylık 15 bin TL ödüyor.

Magazin - 22 Ocak 2017 12:30
Gülşen'den iki dadıya 15 bin TL!
Gülşen 5 yıllık sevgilisi, müzisyen Ozan Çolakoğlu ile 9 Haziran’da İspanya Barcelona’da evlenmişti. 10 Ocak’ta da oğlu Azur Benan’ı dünyaya getirmişti. Çift Bebek’te oturdukları evden taşındı. Rumelihisarı’nda aylık 45 bin TL kirası olan deniz manzaralı, bahçeli, özel güvenlikli 3 katlı bir villada yaşamaya başladılar.



Gülşen oğulları Azur Benan için 2 yabancı dadı tuttu. Dadılarının aylık maaşı toplam 15 bin TL. Bu arada Gülşen ile Ozan Çolakoğlu oğulları adına bankada 1 milyonluk TL’lik hesap açtı. Aylık kazançlarının yüzde 15’ini Azur Benan’ın hesabına yatırma kararı aldılar. Gülşen bir konserden 80 bin TL aranjör Ozan Çolakoğlu şarkı başına 10 bin dolar alıyor. Bu rakam popstarlar için 20 bin dolara kadar çıkıyor.



Gülşen anne sütü için bunu yaptı!

Gülşen anne sütü için bunu yaptı!



Kaynak:posta.com.tr
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