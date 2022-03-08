Son dönemlerde giydiği iddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. 45 yaşındaki şarkıcı, son konserinde sahneden inerek seyircilerden birinin kucağına oturdu. O anlar ise başka bir seyircinin cep telefonuna yansıdı.
İşte o görüntüler:
Gülşen'den olay hareket!
Önceki gün sahne alan Gülşen, "Bi An Gel" şarkısını seslendirdiği sırada kendisine eşlik eden arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturdu. Ünlü şarkıcının bu hareketi sosyal medyada adeta olay yarattı.
08.03.2022 11:11 Magazin