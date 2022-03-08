Gülşen'den olay hareket!

Son dönemlerde giydiği iddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. 45 yaşındaki şarkıcı, son konserinde sahneden inerek seyircilerden birinin kucağına oturdu. O anlar ise başka bir seyircinin cep telefonuna yansıdı.