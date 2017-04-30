Gülşen’den Tarkan’a “Çay Simit”

Tarkan yaz başında çıkacak albümüne son bir ekleme yaptı! Sanatçı Gülşen imzalı "Çay Simit" isimli şarkıyı repertuvarına kattı.

Müzik - 30 Nisan 2017 10:25
Gülşen’den Tarkan’a “Çay Simit”
Megastar Tarkan yaz başında çıkaracağı pop albümünün hazırlıklarını tamamladı. Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda gecce gündüz demeden çalışan Tarkan alaturka albümünün ardından yeniden pop müzik albümüyle hayranlarıyla buluşmanın sabırsızlığını yaşıyor. Tarkan yaz başında çıkacak albümüne son bir ekleme yaptı. Yıllardır birlikte çalıştığı Ozan Doğulu'nun eli Gülşen'e ait olan "Çay Simit" isimli şarkıyı da albümüne dahil etti. İddiaya göre şarkı albümün lokomotiflerinden biri olacak.

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Bağlantılar: Tarkan, Gülşen

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