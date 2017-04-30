Gülşen’den Tarkan’a “Çay Simit”

Müzik - 30 Nisan 2017 10:25

Megastar Tarkan yaz başında çıkaracağı pop albümünün hazırlıklarını tamamladı. Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda gecce gündüz demeden çalışan Tarkan alaturka albümünün ardından yeniden pop müzik albümüyle hayranlarıyla buluşmanın sabırsızlığını yaşıyor. Tarkan yaz başında çıkacak albümüne son bir ekleme yaptı. Yıllardır birlikte çalıştığı Ozan Doğulu'nun eli Gülşen'e ait olan "Çay Simit" isimli şarkıyı da albümüne dahil etti. İddiaya göre şarkı albümün lokomotiflerinden biri olacak.