Gülşen'e Hadise'den destek: Ahlaksızlık sizin kafanızda!

Transparan kıyafetiyle dikkat çeken ve sosyal medyada gündem olan Gülşen'e bir destek de Hadise'den geldi."Bir sahne kıyafeti için hala bu kadar tuhaf ve hadsiz yorumlar yapılıyor mu? Yapılıyormuş... Komik... Bizi durdurmaya hiçbirinizin gücü yetmez. Ahlaksızlık bizim giydiğimiz kıyafetlerde değil, sizin kafanızda.Hiç kimse bir kıyafeti beğenmek zorunda değil. Çok seksi, çok abartılı bulursunuz bu ayrı. Herkesin fikri var ve hepimiz özgürce yorumumuzu yapabiliriz ama hiç kimse bir kadının kıyafetine bel altı yorumlar yapamaz, bir kadını anneliğiyle ve yaşıyla rencide edemez, ezemez.Hiçbir erkek sanatçının kıyafetlerini acımasızca yorumladığını, başlık attığınızı göremiyoruz ve hepimiz biliyoruz ki erkek sanatçıların çoğu biz kadınlar kadar özenmeden çıkıyor sahneye.Buradan benim, Gülşen'in ve diğer kadın sanatçı arkadaşlarımın sahne kostümlerini hadsizce yorumlayanlara söyleyeceğim tek bir cümle var; sana ne!"