Şarkıcı Gülşen ayna karşısında yeni kıyafetlerini denediği sırada çektiği bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Giydiği ilginç kıyafetle dikkat çeken Gülşen'in kendisiyle ilgili yorumu da olay oldu. Aynanın karşısına geçip poz veren Gülşen, kendini cansız mankene benzetti. Ünlü şarkıcı fotoğrafına, "Cansız manken sandım, benmişim ayol" notunu ekledi.
İşte o kare:
Gülşen'in pozu sosyal medyayı ayağa kaldırdı: "Cansız manken sandım"
Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Ayna karşısında çektiği bir fotoğrafını paylaşan Gülşen, kendini cansız mankene benzetti.
18.04.2021 16:39 Magazin