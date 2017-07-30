Gülşen'in tarzının fiyatı dudak uçuklattı!

Magazin - 30 Temmuz 2017 16:30

Şarkıcı Gülşen'in Bodrum-Yalıkavak'taki 'La Plaj'da giydiği kırmızı elbisesi sosyal medyada dikkat çekti. Hollywood yıldızlarına benzetilen pop yıldızının bu tarzı için küçük bir servet harcadığı ortaya çıktı! Gülşen'in kırmızı transparan elbisesi, içine giydiği mayosu, şapkası, gözlüğü ve ayakkabısı neredeyse bir otomobil fiyatına geliyordu. Bu tarzın bedeli 22 bin TL.Şapka: 400 TL/Helena BermanGözlük: 1.300 TL /CelineElbise: 15 bin TL/CelineMayo: 1.900 TL/Christian LacroixAyakkabı: 3.400 TL/PradaKaynak: posta.com.tr