Şarkıcı Gülşen'in Bodrum-Yalıkavak'taki 'La Plaj'da giydiği kırmızı elbisesi sosyal medyada dikkat çekti. Hollywood yıldızlarına benzetilen pop yıldızının bu tarzı için küçük bir servet harcadığı ortaya çıktı! Gülşen'in kırmızı transparan elbisesi, içine giydiği mayosu, şapkası, gözlüğü ve ayakkabısı neredeyse bir otomobil fiyatına geliyordu. Bu tarzın bedeli 22 bin TL.
Şapka: 400 TL/Helena Berman
Gözlük: 1.300 TL /Celine
Elbise: 15 bin TL/Celine
Mayo: 1.900 TL/Christian Lacroix
Ayakkabı: 3.400 TL/Prada
Kaynak: posta.com.tr
Gülşen'in tarzının fiyatı dudak uçuklattı!
Gülşen'in Hadise'nin sahibi olduğu Yalıkavak'taki 'La Plaj'da giydiği kırmızı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı.Magazin - 30 Temmuz 2017 16:30
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