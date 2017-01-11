"Gülümse Yeter" final yapıyor

Aslı Bekiroğlu, başrollerinde yer aldığı "Gülümse Yeter" dizisinin final yapacağını duyurdu.

Magazin - 11 Ocak 2017 23:33
"Gülümse Yeter" final yapıyor
Geçen yaz başlayan ve aldığı iyi reytinglerle kış sezonunda da yayında kalmayı başaran ender yaz dizilerinden biri olan "Gülümse Yeter" son haftalarda yaşadığı reyting kaybı nedeniyle erken final kararı aldığı söyleniyordu.

"Gülümse Yeter"den şok final kararı



Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil'in rol aldığı "Gülümse Yeter" hakkında çıkan final söylentileri doğru çıktı. Dizinin başrolünde yer alan Aslı Bekiroğlu, dizinin final sahnesi çekildikten sonra rol arkadaşı Yılmaz Kunt'la çektiği selfie pozunu paylaşırken dizinin sevenlerine şu sözlerle veda etti;

"Düğünle başlayıp düğünle bitti Yasemin'in macerası.. Canım dizi, canım yapım, canım ekip, canım arkadaşlarım.. Söylenecek fazla bir şey yok, hepimiz çok sevdik birbirimizi, çok iyi geçindik, güldük, eğlendik.. En güzel anılarımı belki de bu inanılmaz ekip sayesinde Yasemin'le biriktirdim, ama sonuna geldik, Emeği geçen herkese, bizi izleyen, destek veren herkese sonsuz teşekkürler!! Biz hep gülümsedik, sizi de geçirdiğimiz bu kötü günlerde gülümsetebildiysek ne mutlu bize."

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