Gülümsemelerinizi güzelleştirecek besin önerileri

Süt, yoğurt ve peynir diş ve diş eti sağlığımız için 1. sıradaki besinlerdir.
Diş Hekimi Pertev Kökdemir, dişlerinize iyi gelecek besilerden birkaçını sizler için sıraladı.
Fesleğen: Doğal bir antibiyotiktir, ağızdaki bakterileri azaltır.
Brokoli: Diş minesinin aşınmasını önlemeye yardımcı olabilecek asitlere dayanıklı bir film oluşturur.
Havuç: Diş minesinin oluşumu için kesinlikle gerekli olan A Vitamini ile doludur. Bu ve tüm gevrek sebzeler aynı zamanda diş ve diş etlerinizi de temizler ve canlandırır, onları sağlıklı hale getirir.
Kereviz: Dişlerdeki yiyecek parçacıklarının temizlenmesine yardımcı olan ve ağızdaki şekerleri veya asitleri seyrelten tükürük üretimini aktive eder. Kereviz çiğnemek diş etlerine de masaj yapar.
Zencefil: Sağlıklı ağız dokusunu destekleyen bir anti-enflamatuardır
Yeşil Çay: Diş eti iltihabına neden olan bakteri üremesini azaltan kateşin adı verilen bir antioksidan içerir.
Pazı: Diş yapısını güçlendiren yüksek mineraller içerir
Kivi: Diğer meyvelerden daha fazla C vitamini içerir. C vitamini eksikliği diş etlerinizdeki kolajen ağını parçalayarak diş etlerini hassas ve diş eti hastalıklarına karşı daha duyarlı hale getirebilir.
Soğan: Kükürt bileşikleri içerir ve diş çürümesine neden olan bazı bakterileri azaltır.
Ananas: Ekstra tükürük üretmenize yardımcı olur. Ayrıca C vitamini ve ağızda iyileştirici bir alkali tepkiyi destekleyen Bromelain enzimi içerir.
Kinoa:“KEEN-wah” olarak telaffuz edilen, dişleri güçlendirmek için Kalsiyum, Magnezyum, Manganez ve Fosfor gibi mineraller içeren süper bir tahıldır.
Somon:Dişlerin yediğiniz gıdalardan kalsiyumu tam almasını kolaylaştıran harika bir D vitamini kaynağıdır.
Deniz Tuzu: Dişleri mineralize etmek ve güçlendirmek için gerekli minerallerin bir karışımını sunar.
Susam Tohumları: Bu küçük temizleyiciler plağı azaltır ve kalsiyum içeriği nedeniyle dişler için gerekli minerali sağlar. Kuruyemişler genel olarak yüksek bir pH'a sahiptir, bu nedenle ağızdaki pH dengesini yöneterek dişler için koruyucudur.
Çilek:Lif ve diş eti sağlığı için harika olan bol miktarda C vitamini içeren temizleyicilerdir.
Wasabi: Bakteri büyümesini durdurmak için izotiyosiyanat adı verilen bileşikleri içeren yaban turpunun Japon versiyonudur.
Gülümsemelerinizi güzelleştirecek besin önerileri
Ağız, vücudumuza açılan kapıdır ve iyi bir ağız bakımı genel sağlığımız için de önemlidir. İyi bir ağız sağlığı için düzenli diş fırçalamak, diş ipi kullanmak ve 6 ayda bir diş hekimimizi ziyaret etmek ne kadar önemliyse doğru besinler tüketmek ve ağız-diş sağlığımızı güçlendirmek de o kadar önemlidir.
30.06.2021 19:12 Yaşam