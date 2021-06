Gülümsemelerinizi güzelleştirecek besin önerileri

Süt, yoğurt ve peynir diş ve diş eti sağlığımız için 1. sıradaki besinlerdir.Diş Hekimi Pertev Kökdemir, dişlerinize iyi gelecek besilerden birkaçını sizler için sıraladı.Fesleğen: Doğal bir antibiyotiktir, ağızdaki bakterileri azaltır.Brokoli: Diş minesinin aşınmasını önlemeye yardımcı olabilecek asitlere dayanıklı bir film oluşturur.Havuç: Diş minesinin oluşumu için kesinlikle gerekli olan A Vitamini ile doludur. Bu ve tüm gevrek sebzeler aynı zamanda diş ve diş etlerinizi de temizler ve canlandırır, onları sağlıklı hale getirir.Kereviz: Dişlerdeki yiyecek parçacıklarının temizlenmesine yardımcı olan ve ağızdaki şekerleri veya asitleri seyrelten tükürük üretimini aktive eder. Kereviz çiğnemek diş etlerine de masaj yapar.Zencefil: Sağlıklı ağız dokusunu destekleyen bir anti-enflamatuardırYeşil Çay: Diş eti iltihabına neden olan bakteri üremesini azaltan kateşin adı verilen bir antioksidan içerir.Pazı: Diş yapısını güçlendiren yüksek mineraller içerirKivi: Diğer meyvelerden daha fazla C vitamini içerir. C vitamini eksikliği diş etlerinizdeki kolajen ağını parçalayarak diş etlerini hassas ve diş eti hastalıklarına karşı daha duyarlı hale getirebilir.Soğan: Kükürt bileşikleri içerir ve diş çürümesine neden olan bazı bakterileri azaltır.Ananas: Ekstra tükürük üretmenize yardımcı olur. Ayrıca C vitamini ve ağızda iyileştirici bir alkali tepkiyi destekleyen Bromelain enzimi içerir.Kinoa:“KEEN-wah” olarak telaffuz edilen, dişleri güçlendirmek için Kalsiyum, Magnezyum, Manganez ve Fosfor gibi mineraller içeren süper bir tahıldır.Somon:Dişlerin yediğiniz gıdalardan kalsiyumu tam almasını kolaylaştıran harika bir D vitamini kaynağıdır.Deniz Tuzu: Dişleri mineralize etmek ve güçlendirmek için gerekli minerallerin bir karışımını sunar.Susam Tohumları: Bu küçük temizleyiciler plağı azaltır ve kalsiyum içeriği nedeniyle dişler için gerekli minerali sağlar. Kuruyemişler genel olarak yüksek bir pH'a sahiptir, bu nedenle ağızdaki pH dengesini yöneterek dişler için koruyucudur.Çilek:Lif ve diş eti sağlığı için harika olan bol miktarda C vitamini içeren temizleyicilerdir.Wasabi: Bakteri büyümesini durdurmak için izotiyosiyanat adı verilen bileşikleri içeren yaban turpunun Japon versiyonudur.