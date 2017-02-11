Gülünç Karanlık'

Afganistan'ın, gerçekte varolmayan, yağmur ormanlarında tekinsiz bir yolculuğa davet ediyor...

Kültür-Sanat - 11 Şubat 2017 11:34

29. Yıl ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları’na 7 Şubat’ta Gülünç Karanlık oyunuyla Bakırköy Belediye Tiyatrosu konuk oldu. Eleştirel dozuyla izleyicisini güldüren oyun, Çağdaş Alman tiyatrosunun önemli yönetmenlerinden Nurkan Erpulat’ın rejisiyle sahnelendi.



ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşan Gülünç Karanlık’ta; Alican Yücesoy, Doğacan Taşpınar, Erol Ozan Ayhan, Hatice Elif Ürse ve Yelda Baskın göz dolduran bir performans sergiledi. Afganistan’dan Vietnam’a uzanan sürükleyici bir öyküyü acı kahkahalar eşliğinde anlatan oyun, ‘az gelişmiş’ ile ‘çok gelişmiş’ arasındaki tanıdık ilişkiye ve Vietnam’dan 11 Eylül’e uzanan tarihsel döneme dikkat çekti. Batı’nın her yere ‘demokrasi ve medeniyet götüren’ ve bu uğurda barbarlaşan karakterini yansıtan etkileyici hikaye, farklı yazgıların buluşmasıyla seyircisinin kahkaha dozunu yükseltti.



28 Mart’a kadar devam edecek etkinlik programı için facebook.com/enkakultur, instagram.com/enkakultur ve twitter.com/enkakultur adreslerini takip edebilir; etkinlik biletlerine; Biletix.com, Biletix satış gişeleri, Çağrı Merkezi ve ENKA Kültür Sanat Gişesi’nden ulaşabilirsiniz.



Çağdaş Alman Tiyatrosu'nun önemli yönetmenleri arasında sayılan Nurkan Erpulat, Lotz'un oyununu Türkiye penceresinden okuyor. Yönetmen, karanlığı öteki tarafta değil kendinde aramanın dilini bir sahneleme önermesine dönüştürüyor.

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