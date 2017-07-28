Gümüşlük'te Klasik Müzik Festivali!

Kültür-Sanat - 28 Temmuz 2017 16:27

Bodrum'da Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen 14'üncü Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nin açılışında, keman ve akordeonun uyumuyla yorumlanan eserler sanat severlerin beğenisini topladı.Gümüşlük Mahallesi'nde Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından Denizbank ana sponsorluğunda düzenlenen 14'üncü Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali başladı. Koyunbaba Antik Taş Ocağı'nda düzenlenen keman sanatçısı Gilles Apap ve akordeon sanatçısı Myriam Lafargue'nin sahneye çıktığı açılış konserine sanat severler ilgi gösterdi. Konseri, aralarında eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, festivalin sanat danışmanı devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon ve kızı İpek Kocadon'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi izledi. Konser öncesinde festivalin sanat danışmanı devlet sanatçısı ve piyanist Gülsin Onay, 14 yıl önce 5 konserlik piyano festivali ile başladıklarını ve ilk konseri İdil Biret'in verdiğini hatırlattı. Festivalin çok büyük ses getirdiğini ve giderek büyüdüğünü kaydeden Onay, şöyle dedi:"Ertesi sene biraz daha büyüttük sadece piyano değil birkaç enstrümana yer verdik, oda müziği eklendi. Daha sonra Master Classlara başladık. Bu sene dördüncü kez, çok önemli bestecimiz Adnan Saygun'un hem adının yaşatılması hem gençlerimizin onu eserlerinde daha yakından tanıyabilmesi için bir fırsat. 4 Eylül'e kadar 25 konser, 15 ana konser olmak üzere çok önemli isimleri ağırlıyoruz birçok ülkeden. Çok gururluyuz çok mutluyuz. Umarım uzun yıllar devam edebiliriz bu festivalimize."İKİLİ BEĞENİLDİDevlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'ın sanat danışmanlığında, piyanist Eren Levendoğlu'nun sanat yönetmenliğinde organize edilen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde ilk olarak sahneye keman sanatçısı Gilles Apap çıktı. Konser öncesinde oldukça mutlu olduğunu dile getiren Apap, şöyle dedi:"Bu büyülü ortamda 3 sene önce de çalmıştım. Burada tekrar çalabildiğim için çok mutluyum. Gerçekten Myriam Lafargue ile da çalmak çok keyifli olacak. Küçük kız kardeşim gibi kendisi. Burada olmaktan çok mutluyum, çok güzel bir atmosfer."Apap, seyircilerin arasından keman ezgileri ile birlikte sahneye geldi. Apap, kısa bir performans sahneledikten sonra akordeon ustası Myriam Lafargue de sahneye geldi. İki bölümden oluşan konserde Fritz Kreisler, Maria Theresia von Paradis, Christoph Willibald Gluck, Astor Piazzolla ve Antonio Vivaldi'nin eserlerine yer verdi. Festival, Gümüşlük Festival Akademisi'nde, 24-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek keman masterclassına eğitmen olarak katılan Gilles Apap'ın öğrencilerinin, 28 Temmuz'da Toprak Ev'de düzenlenecek konseri ile devam edecek.Kaynak:DHA