Günay'da Ebru Gündeş Fırtınası!

Ekim ayı başında açılışını yapan ve konserlerine ara ara devam eden ünlü sanatçı Ebru Gündeş Cumartesi geccesi BVS Group’a ait Günay Restaurant’ta hayranlarıyla buluştu.

Eğlence - 20 Şubat 2017 14:35
Günay'da Ebru Gündeş Fırtınası!
Günay geccelerinde ünlü sanatçıyı Mesude Öztanık, Ayşe Kazancı, Derya Ayaydın, Cihan Kamer, Talip Öztürk, Burak Yakın, Necati –Elif Demirkol , Okan Turan gibi sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri dinlemeye geldi.
Sanatçı 3 saat boyunca hiç ara vermeden şarkı söyledi ve Günay’ı dolduran 400 misafir tarafından ayakta alkışlandı .


Önümüzdeki iki hafta rezervasyonlarının dolu olması nedeniyle Mart ve Nisan ayına da konser ekleyen sanatçı bu yoğun talepten dolayı olan mutluluğunu dile getirdi.

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