Günay'da Ebru Gündeş Fırtınası!

Eğlence - 20 Şubat 2017 14:35

Günay geccelerinde ünlü sanatçıyı Mesude Öztanık, Ayşe Kazancı, Derya Ayaydın, Cihan Kamer, Talip Öztürk, Burak Yakın, Necati –Elif Demirkol , Okan Turan gibi sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri dinlemeye geldi.Sanatçı 3 saat boyunca hiç ara vermeden şarkı söyledi ve Günay’ı dolduran 400 misafir tarafından ayakta alkışlandı .Önümüzdeki iki hafta rezervasyonlarının dolu olması nedeniyle Mart ve Nisan ayına da konser ekleyen sanatçı bu yoğun talepten dolayı olan mutluluğunu dile getirdi.