Güne zinde başlayın!

Uykudan uyandığınızda sizi kendinize getirecek ılık bir duşa ne dersiniz?

Güzellik - 28 Ocak 2017 19:33
Güne zinde başlayın!
Yoğun ve yorucu bir günün ardından uyudunuz ve uyandığınızda yine çok yorgun, halsiz hissediyorsunuz. O zaman sabah ılık bir duş size iyi gelecektir.
Burada 'ılık' derken asıl önemli olan, sizi hafifçe üşütmesi. Nedenini merak ediyor musunuz? Çünkü bu, güne başlamanın harika bir yoludur. Soğuk su; kan dolaşımını etkinleştirir, cildin tonunu eşitler, bağışıklık sistemini uyarır, bacak ağrılarını dindirir, varisli damarlarda kan dolaşımını etkinleştirir ve cildin esnekliğini arttırır.
Daha fazla nedene gerek var mı? Gece yatmadan önce rahatlamak için sıcak bir duş almak gibisi yoktur ancak sabah alacağınız kısa, soğuk bir duştan sonra çok daha aktif görünürsünüz.
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Bağlantılar: duş, güzellik

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