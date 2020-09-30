Günün iddiası... "Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk yaşıyor!"

Beyaz TV'de ekrana gelen magazin programı ’Söylemezsem Olmaz’ın bu sabah ekrana gelen bölümünde şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Programın sunucularından Seren Serengil, 74 yaşındaki Ajda Pekkan ve 48 yaşındaki Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi.Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi.