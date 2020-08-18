Günün iddiası! "Miray Daner ile Kubilay Aka barıştı"

Çiftin ayrılık nedeni olarak oyuncu Hilal Altınbilek gösterilmişti. Bu olaydan sonra tekrar barıştığı öne sürülen ikiliden Aka, Daner’e bu kez de ihanet ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Yaşanan tüm gelişmelerden sonra çiftin üçüncü kez barıştıkları iddia edildi. Hatta ikilinin evlilik kararı aldığı öğrenildi. (KAYNAK: aksam.com.tr)