Gupse Özay: Oyuncu olmasaydım psikolog olurdum

Sevilen oyuncu Gupse Özay, Danilo Zanna’nın şov programına konuk oldu. Kahkahaların havada uçuştuğu programda samimi açıklamalarda bulunan Özay “Oyuncu olmasaydım, psikolog olurdum!” dedi.

Magazin - 10 Şubat 2017 01:14
Gupse Özay: Oyuncu olmasaydım psikolog olurdum
Eğlenceli anların yaşandığı programda samimi açıklamalarda bulunan Özay, Türkiye’de komedi dalında yazar sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Kadınların komediye daha çok ilgi göstermesini istediğini belirten Özay “Hemcinslerime sesleniyorum! Komedi alanında erkek egemenliğine son verelim artık.” dedi.

OYUNCU OLMASAYDIM PSİKOLOG OLURDUM!
Danilo’nun “Oyuncu olmasaydın ne olurdun?” sorusuna ise “Psikolojiye çok ilgi duyuyorum ve insan analiz etmeyi çok seviyorum. Oyuncu olmasaydım psikolog olurdum.” yanıtını verdi.



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