Gupse Özay: Oyuncu olmasaydım psikolog olurdum

Magazin - 10 Şubat 2017 01:14

Eğlenceli anların yaşandığı programda samimi açıklamalarda bulunan Özay, Türkiye’de komedi dalında yazar sıkıntısı yaşandığını belirtti.Kadınların komediye daha çok ilgi göstermesini istediğini belirten Özay “Hemcinslerime sesleniyorum! Komedi alanında erkek egemenliğine son verelim artık.” dedi.OYUNCU OLMASAYDIM PSİKOLOG OLURDUM!Danilo’nun “Oyuncu olmasaydın ne olurdun?” sorusuna ise “Psikolojiye çok ilgi duyuyorum ve insan analiz etmeyi çok seviyorum. Oyuncu olmasaydım psikolog olurdum.” yanıtını verdi.