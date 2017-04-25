Gupse Özay yeni kedisine kavuştu

Magazin - 25 Nisan 2017 22:45

Gupse Özay ile Barış Arduç'u üzen gelişme!

Barış Arduç ve Gupse Özay’ın taşınma nedeni ortaya çıktı

Güzel oyuncu Gupse Özay'ın bir süre önce kaybolan kedisi hala bulunamadı. Oldukça üzgün olan Özay, kendisini teselli etmek için yeni bir kedi sahiplendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.Kaybolan kedisi Betü'ye benzediğini söyleyen güzel oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan kafesin içinde çekilmiş yeni kedisinin fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:"Bir hafta önce bu arkadaşla yollarımız kesişti. Kaybolan kedim Betü'nün tıpatıp ikizi; lakin dişi. Araba altında çamura bulanmış vaziyette bulunmuş. Zapzayıf. Sahibi de çıkmamış. Ben Betü diye gidip Betü olmadığını görünce gel bakalım küçük kız deyip onu sahiplendim. Şimdi kilo alıp iyileşiyor. Demem o ki; hayvanlarınızı (evlatlarınızı) sokağa atmayın. Bakamayacağınız hayvanı sahiplenmeyin. Not: Betüm gel de kız kardeşini gör... Aynı sen.."Gupse Özay'ın kedisi Levazım (Zorlu Center yakını) bölgesinde kaybolmuştu.