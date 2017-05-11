Gürgen Öz: Evlenme teklifi ettim

Önceki gecce sevgilisi Emily Mahringer ile Cihangir’de görüntülenen Gürgen Öz, sevgilisine evlilik teklif ettiğini söyledi.

Magazin - 12 Mayıs 2017 07:00
Gürgen Öz: Evlenme teklifi ettim
Gürgen Öz, uzun zamandır aşk yaşadığı Emily Mahringer ile önceki gecce Cihangir’de görüntülendi.

Çok keyifli görünen oyuncu, mutluluğunun nedeni sorulunca “Emily ile ilişkimizi taçlandırıyoruz, evleniyoruz!” dedi.

Öz, düğün tarihi sorulduğunda da şöyle konuştu: “Tarih belirlemedik henüz. Siz fotoğraflarımızı çekmeden az evvel evlenme teklifi ettim. Cevabı belli değil mi, yüzüm gülüyor. Emily beni çok mutlu etti, ben de onu mutlu edeceğim.”

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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