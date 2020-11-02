Gürgen Öz'ün Cadılar Bayramı tepkisi sosyal medyada gündem oldu!

Sosyal medyada yayınladığı videolarla sık sık gündeme gelen Gürgen Öz, bu kez İzmir depreminin hemen ertesinde Cadılar Bayramı kutlamalarından paylaşımlar yapan Instagram kullanıcılarına tepki gösterdi. Öz yayınladığı videoda “İzmir depreminin ertesi günü, sosyal medyada cadılar bayramını kutlayanlara bayıldım! Çünkü siz Türkiye’de değil Amerika’da yaşıyorsunuz! O yüzden de daha havalı, daha coolsunuz! Yaşadığınız sanal ve özenti dünyada mutluluklar...” sözleriyle tepkisini dile getirdi.İşte o video: