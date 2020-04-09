Gürgen Öz'ün faturalarla ilgili videosu gündem oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok kurum ödemelerin internet üzerinden gerçekleşeceğine dair abonelerine mesaj ve mail gönderiyor. Oyuncu Gürgen Öz de bu durumu eleştiren bir video yayınladı. Instagram'dan paylaşılan görüntülerde oyuncu şu sözlere yer verdi:"Arkadaşlar sabah sabah kendimi faturalara gülerken yakaladım. Elimde değil, sinirlerim bozuldu. Hayat durdu, faturalar durmadı. Öyle geliyor. Şimdi bana bir mail atmışlar da onu okumak istiyorum size: 'Sayın abonemiz, size değer veriyoruz. Bu yüzden faturalarınızı şubelerimiz yerine internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Size değer verdiğimiz için sizi bilgilendirmek istiyoruz.' Allah'tan bilgilendirmek istiyor. Çok şükür..."