Güzel insan Fethi Sekin

Yaşam - 06 Ocak 2017 10:25

İzmir adliyesi önünde dün gerçekleşen hain saldırıda canı pahasına insanların hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin büyük bir facia yaşanmasını önledi. Şehit trafik polisi Fethi Sekin'in, Adliye önündeki bölgede görevli olduğu zamanlarda bir çok insana iyiliği dokunmuş.İzmir'de yaşayan Günel Tahirli Cansu 3 Kasım günü şehit polisi Fethi Sekin ile yaşadığı diyaloğu anlattı. İşte şehit polis Sekin ve "Azerbaycan kızı Türk geliniyim" diyen Cansu'nun yazdıkları;"Tercümanlık yaptığım için sık sık gidiyorum İzmir Adliyesine. Bir kaç hafta önce bir duruşmaya katılmak zorundaydım. Duruşma saatine az kalıyordu arabayı park edecek yer bulamadım resmi araçların olduğu yere doğru yaklaştım bir polis arabası ve yanında bir polis memuru duruyordu, duruşmaya geç kalıyordum. Camı açtım ve polis memuruna dedim ki, abi ben Emniyetin tercümanıyım hiç bir yerde yer bulamadım arabayı park etmek için, evde bebek bıraktım acil duruşmaya katılıp eve dönmem lazım bana yardımcı olabilir misiniz. Polis memuru polis arabasını çekti ve kardeşim buraya park edebilirsiniz dedi. Tamam dedim abi en fazla 1 saate kalmaz çıkarım dedim. Gittim duruşma bitti, çıkışta polis abiye yaklaştım teşekkür ettim, bana dedi kardeşim arabanın camında kağıt var onu kendin kaldırırsın. Arabaya yaklaştım kağıdı elime aldım geri ona doğru gittim, abi dedim ceza olmasın bu. Yok dedi ceza yazmasınlar diye koydum. Ceza gelirse kardeşim ben hep burdayım merak etmeyin. Arabaya geldim kağıdı arabaya bıraktım. Akşam Taner gelince anlattım dedim yardım ettiler ama böyle bir şey var o da atma kalsın dedi. Ama ama dediyse öyledir. Bugün patlamada bir trafik polisinin şehit olduğunu duydum bir anda aklıma o Polis abi geldi nedense, sonra yok dedim kendi kendime. Sosyal medyada resmini görünce Taner'i aradım kağıt arabada duruyordu çünkü, bir bakar mısın dedim polis memurunun adına ve bir kaç dakika sonra Taner bana kağıdın resmini yollayarak Evet O Şehit olan Fethi Sekin dedi. İyilikler hiç bir zaman unutulmuyor Türk halkının Gururu. Allah Rahmet eylesin sana abi..."