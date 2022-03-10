Güzeliği annesinden miras! Arzum Onan ile Serap Onan alışverişte

Arzum Onan ve annesi Serap Onan önceki gün İstanbul’da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Onan, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Hepinize kolay gelsin. Havalar soğuk. Üşütmeyin, kendinize çok dikkat edin” dedi.İkiliyi görenler 'güzelliğini annesinden almış' yorumlarını yaptılar.