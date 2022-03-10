Güzeliği annesinden miras! Arzum Onan ile Serap Onan alışverişte

Kendisi gibi oyuncu olan Mehmet Aslantuğ ile 26 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Arzum Onan, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi. Günün erken saatlerinde annesi ile birlikte mağazaları dolaşan ve daha sonra yemek molası veren Arzum Onan, gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

10.03.2022 10:17 Magazin

Güzeliği annesinden miras! Arzum Onan ile Serap Onan alışverişte Arzum Onan ve annesi Serap Onan önceki gün İstanbul’da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Onan, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Hepinize kolay gelsin. Havalar soğuk. Üşütmeyin, kendinize çok dikkat edin” dedi.

İkiliyi görenler 'güzelliğini annesinden almış' yorumlarını yaptılar.

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