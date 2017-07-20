Sabancı ailesinin müzmin bekarı Hacı Sabancı, yeni bir aşka yelken açtı. Manken Özge Ulusoy ile 6 yıl boyunca aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde bu aşkı noktalayan Sabancı şaşırtmaya devam ediyor. Annesi Arzu Sabancı, manken Özge Ulusoy'u gelin olarak kabul etmediği için ilişkisini noktalayan Hacı Sabancı geçen hafta Özge'nin en yakın arkadaşı Ahu Yağtu ile bir gecce kulübünde yakınlaşmıştı. Dudak dudağa dans eden çift görüntülenince Özge de öfkeden küplere binmiş, 'Ahu ayıp etti, onu hayatımdan sildim' demişti.
Skandal birliktelik kısa sürdü. Çünkü Hacı Sabancı tercihini annesinin yakından tanıdığı ve sevdiği sosyetik güzel İlkem Öztürk'ten yana kullandı. Hastane sahibi olan sosyetik güzel ile bir süredir konuşan Hacı, şimdi onunla birlikte Mikanos'ta tatil yapıyor. Bu yazın gözde şehri Mikanos'ta gözlerden uzak aşk yaşayan Hacı’nın annesi Arzu Sabancı'nın bu birlikteliğe onay verdiği konuşuluyor. Özge Ulusoy ile olan birlikteliğe onay vermediği iddiaları için hiçbir zaman açıklama yapmayan Arzu Sabancı’nın yeni gelin adayı İlkem Öztürk için açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
Kaynak:milliyet.com.tr
Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi; İlkem Öztürk
Hacı Sabancı, Özge Ulusoy ile aşkını, annesi Arzu Sabancı onaylamadığı için bitirmişti. Hacı Sabancı'nın şimdi de annesinin çok sevdiği sosyetik güzel İlkem Öztürk ile aşk yaşadığı iddia edildi.Sosyete - 20 Temmuz 2017 12:45
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