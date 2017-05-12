"Hadi Ben Kaçtım" okuyucuyla buluştu!

Gazeteci ve TV eleştirmeni Oya Doğan’ın 2. kitabı ‘Hadi Ben Kaçtım’ 10 Mayıs Çarşamba itibariyle raflardaki yerini aldı.

Kültür-Sanat - 12 Mayıs 2017 17:47

İlk kitabı “Boşan da Gel” ile okuyucularını kusursuzluğu keşfetmeye davet eden Oya Doğan, ikinci kitabı ‘Hadi Ben Kaçtım’ ile kendinizi arama cesareti verecek bir kaçış hikâyesine imza atıyor.



Dizi Doktoru Oya Doğan’ın İnkılâp Kitabevi’nden çıkan ‘Hadi Ben Kaçtım’ kitabı, kaçmak isteyip de kaçamayanlara, hayallerinin peşinden koşmak isteyen ama karşısına çıkan engelleri aşmayı göze alamayanlara ilham olacak bir hikâyeyi anlatıyor.



Siz de kendinizi plazalara kapatıp üç kuruş fazla para kazanmak için özgürlüğünüzü unutanlardan mısınız? En güzel olmak uğruna spor salonlarında popo kaldırma hareketleri yapıp estetik cerrahlarda meme yaptıranlardan mı?



Hepimiz bu yarışın içindeyiz… Arkadaşlık, dostluk, aşk ne demek hepimiz unuttuk. Kariyer diye ailelerimizi ihmal ettik ve en önemlisi de bu hayatta ne istediğimizi unuttuk… Ama en çok da kendimizi unuttuk bu yarışta.

Hadi itiraf edin, siz de kendinizi unutmadınız mı?



Lara unutanlardandı. Kariyerinde başarılıydı ve rüya gibi bir aşk yaşıyordu… ta ki aldatıldığını öğrenene dek. Peki Lara bunu öğrenince ne mi yaptı? Her şeyden ve herkesten kaçma cesareti göstererek kendini bulma yolculuğuna çıktı. Kendiyle ve hayatla hesaplaştı. Peki, bu hikâyenin sonunda onu neler bekliyordu?



Kaçıp gitmek gerek diyorsanız ama bir türlü kaçamıyorsanız… Hele bir de hayallerinizi rafa kaldırmışsanız… Oya Doğan’ın yeni kitabı “Hadi Ben Kaçtım” size bu konuda ilham verecek bir hikâye…



Arka kapak yazısı:



Dizi Doktoru Oya Doğan’ın, ‘Boşan da Gel’ kitabından sonra kaleme aldığı ‘Hadi Ben Kaçtım’, kaçmak isteyip de kaçamayanlara, hayallerinin peşinden koşmak isteyen ama karşısına çıkan engelleri aşmayı göze alamayanlara ilham olacak bir hikâye…



“Beni gör, beni onayla, bana değer ver, beni sev!

Bu dört istek hayatımı mahvediyor.

Beni görmediğinde hırslanıyorum.

Beni onaylamadığında hırçınlaşıyorum.

Bana değer vermediğinde kimseler görmeden ağlıyorum.

Beni sev diye ayaklarına kapanıyorum ama aşağıya bakmak aklına bile gelmiyor.

Ben bu savaşı hep kaybediyorum.

Şimdi kararlıyım, hayatımı değiştireceğim...

Çünkü kaçmak, kalbine sahip çıkmaktır.

Kalbimi herkesten çok seviyorum.

Hadi ben kaçtım!”



Kaçış bazen en kolay yol gibi gözükür. Peki ya kaçma cesareti gösterebilmek? Lara için de kolay olmadı zaten herkesi ve her şeyi geride bırakmak. Özgürlüğe kaçıştı Lara’nınki… Kendini bulma yolculuğuna çıktığı ve karşısına çıkan fırsatlarla heyecanlanıp daha ötelere yol aldığı… Kendiyle ve hayatla hesaplaştığı yeni bir dünyaydı bu. Peki, bu yolun sonunda onu neler bekliyordu?

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