Hadise 1 haftada 800 bin TL harcadı!

Magazin - 30 Nisan 2017 09:55

'O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından şampiyonluk kutlamaları yapan Hadise kendisini tatille ödüllendirdi. Maldivler'de Velaa Private Island Resort'un en pahalı villasında 4 gün kaldı. Ardından Dubai'ye geçen yıldız burada da 7 yıldızlı ünlü otel Burj El Arab'ın 780 metrekarelik kral dairesinde konakladı. Sadece 2 otele 675 bin TL verdi. Toplam gider 800 bin TL'yi geçti.