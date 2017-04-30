Hadise 1 haftada 800 bin TL harcadı!

Hadise'nin Maldivler ve Dubai tatili hadise oldu.

Magazin - 30 Nisan 2017 09:55
Hadise 1 haftada 800 bin TL harcadı!
'O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından şampiyonluk kutlamaları yapan Hadise kendisini tatille ödüllendirdi. Maldivler'de Velaa Private Island Resort'un en pahalı villasında 4 gün kaldı. Ardından Dubai'ye geçen yıldız burada da 7 yıldızlı ünlü otel Burj El Arab'ın 780 metrekarelik kral dairesinde konakladı. Sadece 2 otele 675 bin TL verdi. Toplam gider 800 bin TL'yi geçti.

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