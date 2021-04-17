Hadise cevap ver! Reza ile buluşmaya Amerika'ya gittin mi?

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve "hayatında başka kadınlar var" demişti. O kadınlar arasında Gündeş'in yakın arkadaşı Hadise'nin de olduğu iddia edildi. Reza Zarrab'la buluşmak için Miami'ye gittiği iddia edilen Hadise'nin çıkan haberlere ne merak vereceği merak konusu oldu. Gözler Hadise'ye çevrildi.

17.04.2021 13:04 Magazin

Hadise cevap ver! Reza ile buluşmaya Amerika'ya gittin mi? Ebru Gündeş, 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve dilekçede “Hayatında başka kadınlar var” ifadelerini kullanmıştı. Gündeş'in bu iddiasının ardından bugün çıkan bir haber magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre o kadınlar arasında Hadise'nin de olduğu iddia edildi. Hadise ile Reza Zarrab'ın Amerika’da birçok kez bir araya geldiği ve Türk vatandaşlara görünmemek için Avrupa aktarmalı olarak Miami’ye giden Hadise’nin Zarrab ile birlikte olduğu anlarda da görüntü vermemek için yoğun çaba sarf ettiği konuşuluyor.

Çıkan bu haberin ardından gözler Hadise'ye çevrildi. Ünlü şarkıcının Reza Zarrab'la görüşmek için Amerika'ya gittiği iddialarına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasında Hadise bombası!

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasında Hadise bombası!



Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a boşanma davası! 'İhanete uğradım'

Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a boşanma davası! 'İhanete uğradım'
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