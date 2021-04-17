Hadise cevap ver! Reza ile buluşmaya Amerika'ya gittin mi?

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasında Hadise bombası!

Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a boşanma davası! 'İhanete uğradım'

Ebru Gündeş, 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve dilekçede “Hayatında başka kadınlar var” ifadelerini kullanmıştı. Gündeş'in bu iddiasının ardından bugün çıkan bir haber magazin gündemine bomba gibi düştü.Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre o kadınlar arasında Hadise'nin de olduğu iddia edildi. Hadise ile Reza Zarrab'ın Amerika’da birçok kez bir araya geldiği ve Türk vatandaşlara görünmemek için Avrupa aktarmalı olarak Miami’ye giden Hadise’nin Zarrab ile birlikte olduğu anlarda da görüntü vermemek için yoğun çaba sarf ettiği konuşuluyor.Çıkan bu haberin ardından gözler Hadise'ye çevrildi. Ünlü şarkıcının Reza Zarrab'la görüşmek için Amerika'ya gittiği iddialarına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.