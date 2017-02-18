Hadise: Erkekler şöhretimden korkuyor!

Güzel şarkıcı Hadise aşk hayatıyla ilgili konuştu.

Magazin - 18 Şubat 2017 14:03
Hadise: Erkekler şöhretimden korkuyor!
Şarkıcı Hadise aşk hayatında bir türlü mutlu olamamaktan yakındı. Posta'da yer alan habere göre bu zamana kadar karşısına cesur bir erkeğin çıkmadığını söyleyen Hadise, "Bana hep korkak erkekler denk geldi. Erkekler şöhretli bir kadınla birlikte olmaktan korkuyor. Oysa gerçek Hadise'yi tanıyan benden kolay kolay vazgeçemez" dedi.

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