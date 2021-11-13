Hadise ile Mehmet Dinçerler aşka geldiler!

Mehmet Dinçerler’den Hadise’nin paylaşımına yorum: “Nasıl da yakışır kucağına…”

13.11.2021 15:46 Magazin

Hadise ile Mehmet Dinçerler aşka geldiler! Hadise, yeğeni Melik Hamza ile mutluluk pozu verdi. Altına "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza... sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun..." diye yazdı.

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"KUCAĞINA YAKIŞMIŞ"

Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, sevgilisinin bu karesinin altına, "Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size" yorumunu yaptı. Hadise, 'sevdiğim' yazarak Dinçerler'e cevap verdi.


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