Hadise ile Mehmet Dinçerler aşka geldiler!

Demet Akalın: Hadise'ye dokunmayın, günah!

Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu...

Hadise, yeğeni Melik Hamza ile mutluluk pozu verdi. Altına "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza... sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun..." diye yazdı.Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, sevgilisinin bu karesinin altına, "Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size" yorumunu yaptı. Hadise, 'sevdiğim' yazarak Dinçerler'e cevap verdi.