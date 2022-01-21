Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor! Dudak uçuklatan tektaş...

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldı. Çift müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

21.01.2022 12:10 Magazin

Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor! Dudak uçuklatan tektaş... Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. Mehmet Dinçerler’in Evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Tektaşını gösteren ünlü şarkıcı altına “Bölümümüz şimdi başlıyor.” notunu düştü.


YÜZÜĞÜN FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Hadise'nin evlenme teklifi almasının ardından yüzüğünün fiyatı merak konusu oldu. Hadise'nin yaptığı paylaşımda herkese gösterdiği yüzüğün değerinin 3.133.280 TL olduğu iddia edildi.
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