Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor! Dudak uçuklatan tektaş...

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. Mehmet Dinçerler’in Evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Tektaşını gösteren ünlü şarkıcı altına “Bölümümüz şimdi başlıyor.” notunu düştü.Hadise'nin evlenme teklifi almasının ardından yüzüğünün fiyatı merak konusu oldu. Hadise'nin yaptığı paylaşımda herkese gösterdiği yüzüğün değerinin 3.133.280 TL olduğu iddia edildi.