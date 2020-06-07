Hadise, Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı!

Hadise'nin aylar önce Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'le yaptığı paylaşım aşk iddialarına neden olmuştu. Ardından ikilinin yaptıkları paylaşımlar aşk yaşadıklarının hatta aynı evde kaldıklarının ispatı olmuştu. Karantina günlerinde de sık sık görüşen çiftten Hadise'den yeni bir paylaşım geldi. Açıkgöz, Yıldırım'ın köpeği Benek ile paylaşım yaptı ve üzerine "Bebeğim benim" notunu düştü.