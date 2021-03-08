Hadise: "Kadınlar günü kutlamak istemiyorum!"

Hadise sosyal medyadan siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak Kadınlar Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Güzel şarkıcı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Keşke bugün renkli ve mutlu bir fotoğraf koyabilseydim buraya. Ben çok üzgünüm, hepimiz çok üzgünüz. Lütfen kadınlarımızı koruyan yasalar, cezalar gelsin. Kadınların korkarak ve şiddet görerek hayatlarına devam etmeye çalıştığı bir dünyada kadınlar günü kutlamak istemiyorum. #DünyaKadınlarGünü"