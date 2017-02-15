Hadise saniyede 16 Bin Lira kazandı!

Hadise oynadığı reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Dedikodu - 15 Şubat 2017 17:00
Güzel şarkıcı Hadise mutfağa girdi cebi 'şen'lendi. Marka yüzü olduğu firma için 31 saniyelik reklam filmi çeken popçu, iddialara göre 500 bin lirayı kaptı!

Yurt içi ve yurt dışındaki konserlerinin yanı sıra jüri üyeliği yaptığı yarışmayla da servetine servet katan Hadise, yeni bir gelir kaynağı olarak gördüğü reklam sektörüne iyice alıştı.

Daha önce çorap, telekom, gıda, kozmetik alanında markaların reklam filmlerinde rol alan popçu şimdi de bir tavuk firmasının marka yüzü oldu.

En son reklam anlaşmasından 1 milyon 200 bin alan güzel popçu, mutfakta hünerlerini sergilediği markanın 31 saniyelik reklamlarından ise iddiaya göre 500 bin lirayı cebine indirdi.

Hadise, böylece saniyede 16 bin lira kazanmış oldu…

Bu arada geçen ay da bir mobilya firmasının 43 saniyelik reklam filminde oynayan Demet Akalın ise kampanya için iddiaya göre yine yüklü bir miktar olan 650 bin liraya anlaşmıştı.

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Kaynak:takvim.com.tr
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