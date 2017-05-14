Hadise'nin Bodrum-Türkbükün'deki mekanı ve Hande Yener'in Bodrum-Yalıkavak'taki mekanları Haziran ayının sonuna gelen Ramazan Bayramı'ında açılacak.
Hadise ve Hande Yener rekabeti
Ünlü şarkıcılar Hadise ve Hande Yener'in Bodrum'daki rekabeti yeniden başlıyor.Magazin - 14 Mayıs 2017 09:30
Şarkıcılıklarının yanında işletmeciliğe de başlayan Hadise ve Hande Yener bu sene mekanlarını aynı tarihte açacak.
Hadise'nin Bodrum-Türkbükün'deki mekanı ve Hande Yener'in Bodrum-Yalıkavak'taki mekanları Haziran ayının sonuna gelen Ramazan Bayramı'ında açılacak.
Hadise'nin Bodrum-Türkbükün'deki mekanı ve Hande Yener'in Bodrum-Yalıkavak'taki mekanları Haziran ayının sonuna gelen Ramazan Bayramı'ında açılacak.
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