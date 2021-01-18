Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı! İşte o açıklama...

Geçtiğimiz ay Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını duyuran Hadise, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesaplarından sık sık makyajsız paylaşım yaparak 'yapay güzelliğe' meydan okuyan Hadise, bir markanın reklam yüzü olmuştu. Hadise'nin yeni markasının reklam tanıtımı önceki gün Çırağan Sarayı'nda basın mensuplarına tanıtıldı.Geçtiğimiz ay ayrıldığı Kaan Yıldırım ile tekrar barışan şarkıcı Hadise, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hadise, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu:"Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Şimdi çok mutluyuz."