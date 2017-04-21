Hadise yazı erken getirdi

Magazin - 22 Nisan 2017 02:00

TV8'de yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasında bu sene ilk defa şampiyon olan ünlü şarkıcı Hadise, programın ardından tatile çıktı.Güzel şarkıcı, şu sıralar sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlar ile gündemde. Birbirinden ilginç yazlık paylaşımlar ile dikkat çeken Hadise, zaman zaman derin göğüs dekolteli ve makyajsız pozlarıyla da şaşırtıyor.Instagram'da 5 milyon 700 binden fazla takipçisi bulunan Hadise'nin her paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.