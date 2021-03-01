Hadise yine meydan okudu! Bu kez liste kalabalık!

Daha önce makyajsız bir paylaşım yapan Hadise, Instagram'da yeni bir akım başlatmış ve Seda Bakan'a meydan okumuştu. Güzel şarkıcı, Bakan'dan makyajsız bir paylaşım yapmasını istemişti.Hadise'nin çağrısına kulak veren Seda Bakan da, makyajsız bir fotoğrafını paylaşarak topu Hazal Türesan'a atmıştı. Fakat güzel oyuncudan paylaşım gelmeyince makyajsız paylaşım akımı uzun ömürlü olmamıştı.Hadise bu kez Tülin Şahin, Şükran Ovalı, Ezgi Mola ve Derya Açıkgöz’e meydan okuyarak kampanyayı yeniden hareketlendirdi. Bakalım Hadise'nin bu çağrısına ünlü isimler ne yanıt verecek?