Sırt dekolteli mini elbisesiyle göz dolduran popçu, şarkılarıyla gençleri coşturdu. Hadise'nin yerine sahneye çıktığını söyleyen Bengü, "Aslında ben daha sonra sahnede olacaktım. Ama Hadise çok hasta ve böyle bir haber alınca hemen buraya geldik" dedi.
Hadise yok, Bengü var!
Bengü önceki akşam Uludağ'da sahne aldı.Müzik - 20 Ocak 2017 10:54
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
MÜZİK HABERLERİ
- İskender Paydaş'tan Gülin Dönmez'e destek!
- Cenk "Yeter" diyecek!
- 2016 yılının telif rekortmenleri belli oldu!
- 2016 yılının telif rekortmenleri belli oldu!
- Dubai 'Hadise'si!
- Ses getiren soundtrack yayınlandı
- Sahneden indi, hastaneye kaldırıldı!
- "Müzik için sonuna kadar savaşırım"
- Aynur Aydın Arap dünyasını kasıp kavuruyor
- Demet Akalın'dan "Ah Ulan Sevda" klibine yeni tanıtım