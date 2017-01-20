Hadise yok, Bengü var!

Müzik - 20 Ocak 2017 10:54

Sırt dekolteli mini elbisesiyle göz dolduran popçu, şarkılarıyla gençleri coşturdu. Hadise'nin yerine sahneye çıktığını söyleyen Bengü, "Aslında ben daha sonra sahnede olacaktım. Ama Hadise çok hasta ve böyle bir haber alınca hemen buraya geldik" dedi.