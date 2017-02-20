Hadise'den annesine duygusal mesaj!

Magazin - 20 Şubat 2017 17:07

Hakan Sabancı doğum gününü kutladı

Hadise: Erkekler şöhretimden korkuyor!

Hadise saniyede 16 Bin Lira kazandı!

'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan güzel popçu Hadise annesi Gülnihal Açıkgöz'ün doğum günü sebebiyle Instagram sayfasından bir mesaj yayınladı. Annesinin gençlik yıllarından bir kareyi takipçileri ile paylaşan Hadise altına şunları yazdı:"Iyiki doğdun annem. Bu resim deli gibi çalıştığın gençlik yıllarından bir kare. Sanırım Hülya Derya Murat ve ben deli gibi çalışmayı, kendi ayaklarımızın üstünde durmayı kimseler mahçup olmamayı senden öğrenmişiz... İyi ki bizi böyle büyütmüşsün. Zorlandın mı? Evet. Yoruldun mu? Evet. Sen bizi büyüttün sen bizi biz yapan tek kadınsın. Artık sen bize değil biz sana bakıyoruz sen yorulma sen mutlu ol sen rahatla ve hayatını yaşa diye. Senin sayende biz biz olduk anam. Allah seni başımızdan eksik etmesin... Seni seviyorum melek annem. Happy Birtday Mommy We Love you"