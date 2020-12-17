Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'dan ilk paylaşım!

Geçtiğimiz Şubat ayında başlayan Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisi bir kaç gün önce son bulmuştu. Hadise yaptığı açıklamayla ayrılığı açıklarken ilişkiyi kendisinin bitirdiğini söylemişti. Sonrasında Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ev tartıştığı ve Hadise'nin bir anda parlayarak evi terk ettiği iddiaları gündeme gelmişti.Ayrılık sonrası herhangi bir açıklama yapmayan Kaan Yıldırım, Instagram hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafı silmişti. 24 Aralık'ta 34 yaşına girecek olan Kaan Yıldırım, sosyal medyada ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı.Yıldırım, "Bu doğum günümde, kanser hastaları için birlik olalım. Herkese sağlıkla dolu bir ömür dilerim" diyerek, Türk Kanser Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.