Hadise'den 'Evlen Benimle' dansı

İş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan ve yaza nikah masasına oturması beklenen Hadise, ABD'li yıldız Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı 'Evlen Benimle' adlı filmini sinemada izledi.Hadise, finalde yapımın jenerik müziğiyle dans etti. O anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen şarkıcı, "İçindeki çocuğu asla kaybetme, asla dans etmeyi bırakma" mesajını yazdı.