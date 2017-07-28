Gülşen önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki La Plaj’da sahneye çıktı. Onu dinleyenler arasında Hadise de vardı. İkili arasında ilginç bir konuşma geçti.
Şampiyon belli, yapacak bir şey yok
Gülşen, Hadise’yi “Hoş geldin şampiyon” diye karşıladı, sözünü “Şampiyon belli yapacak bir şey yok” diye noktaladı. Hadise’nin yanıtı şu oldu: “Bizde kompleks yok. İki kadın sahneye çıkar böyle şarkımızı söyleriz işte. İkimiz de komplekssiziz.” Hadise, izleyici olarak gittiği konserde Gülşen’in sahnesine konuk oldu, onunla birlikte şarkı söyledi.
Hadise, Gülşen’in konserini annesi Melek, ablası Hülya ve kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte izledi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Hadise'den Gülşen'e şampiyon yanıtı!
Önceki gün Yalıkavak’taki La Plaj’da sahneye çıkan Gülşen ile Hadise arasında ilginç diyalog yaşandı.Magazin - 29 Temmuz 2017 06:00
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