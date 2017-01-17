Hadise'den Hakan Sabancı itirafı

Magazin - 17 Ocak 2017 20:00

Seksi şarkıcı Hadise, Hakan Sabancı ile ilgili ilk kez konuştu.Geçtiğimiz ay Karaköy’deki bir gecce kulübünden genç işadamı Hakan Sabancı'nın VIP minibüsüyle ayrılan şarkıcı Hadise o gecce hakkında açıklamalarda bulundu.Hadise, Sabancı'nın kendisini eve bıraktırarak jest yaptığını söyleyip ekledi:"Bekâr bir kadınım. Biriyle aşk yaşasam söylerim. Özel hayatımla ilgili sansasyon yaptırmam."