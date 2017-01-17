Hadise'den Hakan Sabancı itirafı

Hadise'den Hakan Sabancı açıklaması geldi.

Magazin - 17 Ocak 2017 20:00
Hadise'den Hakan Sabancı itirafı
Seksi şarkıcı Hadise, Hakan Sabancı ile ilgili ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz ay Karaköy’deki bir gecce kulübünden genç işadamı Hakan Sabancı'nın VIP minibüsüyle ayrılan şarkıcı Hadise o gecce hakkında açıklamalarda bulundu.



Hadise, Sabancı'nın kendisini eve bıraktırarak jest yaptığını söyleyip ekledi:

"Bekâr bir kadınım. Biriyle aşk yaşasam söylerim. Özel hayatımla ilgili sansasyon yaptırmam."

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Bağlantılar: Hadise, Hakan Sabancı,

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Hadise'den Hakan Sabancı itirafı