Hadise ile Hakan Sabancı'nın adı geçtiğimiz yılın sonlarına doğru aşk dedikodularına karışmış fakat bu aşk doğrulanamamıştı. Geçtiğimiz akşam Hakan Sabancı Kandilli'deki villasında yeni yaşını kutladı. Kutlama da Hadise de vardı. 32 yaşındaki seksi popçu, 26 yaşına basan sosyetik playboyun doğum gününde DJ kabinine geçti. Hadise, Hakan Sabancı için Tarkan'ın 'Ölürüm Sana' şarkısını çaldı. Bununla da kalmayan Hadise, 'Nerdesin Aşkım?' parçasını da sosyetik playboy için çaldı...
Hadise'den Hakan Sabancı'ya ilan-ı aşk!
Hadise, Hakan Sabancı'nın doğum gününde DJ kabinine geçti ve Tarkan'dan 'Ölürüm Sana' şarkısını çaldı.Dedikodu - 21 Şubat 2017 09:13
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