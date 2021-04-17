Hadise'den iddialara cevap geldi!

Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı eşi Reza Zarrab'la Amerika'da görüştüğü iddia edilen Hadise, sessizliğini bozdu. Şarkıcı bugün hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından cevap verdi:"Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım. Saygılarımla."