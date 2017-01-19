Hadise'den itiraf: O Ses Türkiye'de şampiyon olursam...

Kayseri'de hayranlarıyla buluşan Hadise, bu yıl O Ses Türkiye'de birinci olursa kazanan yarışmacısına jestleri olabileceğini müjdeledi.

Magazin - 19 Ocak 2017 17:00
Hadise'den itiraf: O Ses Türkiye'de şampiyon olursam...
O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Hadise geçtiğimiz günlerde Kayseri'deki imza gününde sevenleriyle bir araya geldi. Yeni albüm hazırlığında olan şarkıcı, bu yıl yeni şarkıları ve klipleri ile hayranlarının karşısına çıkacağını müjdeledi.



Hedef O Ses Türkiye'de şampiyonluk

"Yaza doğru güzel sürprizler var" diyen Hadise, jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye'de bu yıl şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

Hadise, "İnşallah birinci olacağız. Olmazsak da olmayız. Dünyanın sonu değil. Ama olursak, ben en mutlu insan olabilirim" diye konuştu.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında kazandığı birinciliği esprili bir dille yorumlayan Hadise, "Acaba bana acıdıkları için mi beni seçtiler diye düşündüm, ama güzeldi" dedi.



Hadise bir muhabirin 'Kazananı Dubai'ye götürürsünüz artık' sözlerine, "Kazananla birlikte neler yaparım neler, anlatamam size" diye yanıt verdi.

Hadise 'hastayım' diye konserini iptal etti ama...

Oyunculuğa göz kırptı

Hadise yakın dostu Murat Boz gibi oyunculuğa adım atmaya hazırlandığını söyledi. Yeni projeler için görüşmelere başladığını söyleyen güzel şarkıcı, "Polis rolleri çok hoşuma gidiyor" sözleriyle de gönlünde yatan rolü açıkladı.

"Adam gibi adam olsun"

Hadise 'Bir erkekte aradığınız özellikler nedir?' yönündeki soruya, "Statüsü, ismi değil, adam gibi adam olması, duruşu, konuşma tarzı, insanlarla olan ilişkisi benim için çok önemli" dedi.

Gülşen'in kulaklarını çınlattı

Güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde anne olan Gülşen'in de kulaklarını çınlattı. Hadise, "Gülşen'le mesajlaştık. Hastanede rahatsız etmek istemedim. Evine geçti. Altınlarımızı aldık evine gideceğiz bebek sevmeye" dedi.

Kaynak:gazetevatan.com
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