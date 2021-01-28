Hadise'den Kaan Yıldırım'la aşk pozu!

Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisi bir süre önce krize girmişti. Hadise, Instagram'dan bir açıklamaya yaparak sevgilisini terk ettiğini duyurmuştu. Aradan bir süre geçtikten sonra da "tutkulu aşklarda böyle şeyler olabiliyor, barıştık" demişti.Barışmanın ardından güzel şarkıcı ilk kez Kaan Yıldırım'la bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.