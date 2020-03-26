Hadise'den makyajsız paylaşımlar...

Hadise’nin yüzünü güldüren aşk!

Hadise'nin aile ziyaretine koronavirüs engeli

Bir çok isim gibi ünlüler de koronavirüse karşı tedbirlerini alıp kendilerini ev karantinasına aldı. Bu isimlerden birisi de Hadise. Bir çok konserini iptal eden şarkıcı evden dışarı çıkmıyor. Hatta Hadise'nin sevgilisi olduğu konuşulan Kaan Yıldırım'la aynı evde karantina da olduğu konuşuluyor.Başarılı şarkıcı bu süreçte Instagram hesabından bol bol paylaşım yapıyor. Hadise son olarak evinde çekilen makyajsız karelere takipçilerinin beğenisine sundu.İşte o fotoğraflar...