Hadise'den makyajsız paylaşımlar...

Bir çok isim gibi ünlüler de koronavirüse karşı tedbirlerini alıp kendilerini ev karantinasına aldı. Bu isimlerden birisi de Hadise. Bir çok konserini iptal eden şarkıcı evden dışarı çıkmıyor. Hatta Hadise'nin sevgilisi olduğu konuşulan Kaan Yıldırım'la aynı evde karantina da olduğu konuşuluyor.
Hadise’nin yüzünü güldüren aşk!
Başarılı şarkıcı bu süreçte Instagram hesabından bol bol paylaşım yapıyor. Hadise son olarak evinde çekilen makyajsız karelere takipçilerinin beğenisine sundu.
Hadise'nin aile ziyaretine koronavirüs engeli
İşte o fotoğraflar...